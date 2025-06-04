ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット報道官＝3日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は3日の記者会見で、トランプ大統領が今月下旬にオランダ・ハーグで開かれる北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席すると明らかにした。米政権は加盟国に対し防衛費の国内総生産（GDP）比5％への引き上げを求めており、トランプ氏は各国首脳に対面で改めて要求する見通し。