「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービーを制したクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は放牧へ。「レース後も問題なく、脚元も大丈夫。秋はどうするか相談ですね」と師。２着のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）も放牧に出される。「夏場はリフレッシュさせる予定。山元トレセンに放牧