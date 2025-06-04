9月に行われる東京2025世界陸上の男子マラソン代表2選手が、6月1日に横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われたNITTAIDAI Challenge Games5000ｍで好走した。近藤亮太（25、三菱重工）は1組12位（日本人9位）の13分46秒59で、自己記録に約4秒と迫った。吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）は2組10位（日本人5位）の13分29秒93で、自己記録を約1秒更新した。2人ともトラックのスピードや、自身の動きを確認す