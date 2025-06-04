俳優の田中健（74）が3日、自身のブログを更新。備蓄米について私見をつづった。田中は「おはようございます今朝のグレーな空です」と曇り空の写真を投稿し「最近のニュースで気になるのは備蓄米ニュースだろうか。僕は米農家育ちだから思うところが一入なのかもしれない」と打ち明けた。さらに「値段…今まで安すぎた側面もあると思うから適切な価格が議論される事は良い傾向に思う」と持論をつづり「藝能界では、工藤夕貴ちゃ