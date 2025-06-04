アメリカのトランプ大統領が「米国がコントロールし続ける」と強調する日本製鉄のUSスチール買収計画に進展が。日米関税交渉への影響は？【写真で見る】日米関税交渉の様子、協議後の会見を行う赤沢大臣鉄鋼の追加関税2倍の「50％」に日本時間31日の朝。USスチールの本拠地ペンシルベニア州ピッツバーグでートランプ大統領：「我々はきょう、歴史ある米国企業が米国企業であり続けることを保証する大きな合意を祝うためにここにい