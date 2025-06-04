「ミス東大グランプリ2023」のタレント田中裕里（23）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。「早慶戦見に行った」と神宮球場で東京6大学野球リーグの早慶戦を観戦した様子を投稿した。肩を露出したグレーのトップスにデニム姿でキャップをかぶり、慶大のメガホンを手にしたショットを公開。「スポーツ観戦って楽しい！観戦だけでも疲れるのに選手はすごいなあ……秋は東大の試合も見に行きたいな〜」とつづった。さらに「先