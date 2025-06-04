［ワシントン３日ロイター］ - 米航空宇宙産業協会（ＡＩＡ）は３日、民間航空機や航空機エンジン、部品への関税措置は航空安全とサプライチェーン（供給網）を危険にさらし、予期せぬ結果をもたらす可能性があるとの懸念を示した。ＡＩＡはボーイング、エアバス、ＲＴＸなど、数百社の航空機大手を代表する。米商務省は先月、民間航空機、航空機エンジン、部品の輸入について、通商拡大法２３２条に基づく、安全保障面か