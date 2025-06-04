タレントでフィトネストレーナーの田辺莉咲子（27）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。寒暖差激しい季節のファッションを公開した。「夏ですかねぇ。雨ですかねぇ。あつさむいですね」とつづり、肩や背中を大胆に露出したグレーのヘソ出しトップスに黒のパンツ姿に、白のシャツを羽織ったコーディネートを披露した。フォロワーからも「最強っス」「いい背中すぎて好き」「笑顔が素敵」「可愛すぎて気失う」「完全に惚れて