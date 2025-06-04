セクシー女優ユニット「PINKEY」の元リーダーでモデル、実業家など幅広く活躍する丘咲エミリ（36）が3日までに、インスタグラムを更新。マタニティーフォトを投稿した。「妊娠中は、ホルモンの影響で感情のジェットコースターだそしてコントロール不可なるべくストレスを感じないように、無理せずにリラックスして過ごしたいです。引き続き、出産まで」とつづり、愛犬と寄り添った妊娠中のおなかを公開した。「早く会いたいけ