［３日ロイター］ - 米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は３日、関税によるインフレ上昇は速やかに顕在化する可能性がある一方、関税に起因する景気減速の影響が表れるには時間がかかるとの見方を示した。グールズビー総裁は、企業のトップが関税措置によるコスト増の一部、または全てを消費者に転嫁する意向を示していることを踏まえると、物価上昇は１カ月以内にインフレ指標に反映される可能性があると述べた。同時に、コス