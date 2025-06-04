職場の理不尽な対応に頭を抱える人は多い。投稿を寄せたのは北海道の40代男性。「10年ほど前に交通誘導の初仕事で地方に」出向いたというが、そこでまさかの被害に遭った。「社用車に置いていた財布からお金が抜きとられていました」思いもよらぬ職場での窃盗被害に、男性は迷わず上司に相談した。しかしその対応が驚愕ものだった。（文：湊真智人）退職後に上司から「執拗に仕事の紹介メール」上司の返答はこうだった。「手元に持