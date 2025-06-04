メーガン妃がNetflixの番組のゲストとして、カントリー界の大御所シンガーであるドリー・パートンに出演を依頼していたことが明らかになった。王室に詳しいコメンテーター、キンゼイ・スコフィールドがポッドキャスト「The Nerve with Maureen Callahan」で暴露した。ちなみにドリーはマイリー・サイラスのゴッドマザーとしても有名で、幅広い世代からの認知度を獲得している。スコフィールドによると、ドリーのチームは「彼女の全