バブル崩壊後の1990年〜2000年代は「就職氷河期」と呼ばれ、求職者に対して求人数が異様に少なく、有名大学の学生でもなかなか就職できなかった。40、50代になった現在もなお、満足のいく収入を得られていない人たちがたくさんいるようだ。岐阜県在住の53歳の男性（事務補助職員／年収200万円）から、数々の理不尽な体験が寄せられた。1997年卒業の男性はまず、「在学中20社程応募しましたが全滅」と、過酷な就職活動を振り返った