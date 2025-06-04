会社員の楽しみと言えばボーナスだ。6月に入り、夏のボーナスが支給された人たちから喜びの声が寄せられる一方、もらえなかった、少なかった、という不満の声もたくさん届いている。東京都の40代男性（事務・管理／年収900万円）は、夏のボーナスが「０円。昨年度は3000円」だったと投稿。昨年もボーナスとは言い難い金額だが、ないよりはマシだっただろう。（文：天音琴葉）業績は好調だったのに減額の人は「転職しようと考えてま