柔道女子の連覇を含む五輪５大会連続メダル獲得の谷（旧姓・田村）亮子さん（４９）が、３日に亡くなった長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督（享年８９）への思いと感謝をスポーツ報知に寄せた。長嶋さんの笑顔に魅了された“ＹＡＷＡＲＡちゃん”は、ファンを愛し続けた“ミスター”の姿勢をリスペクト。この日午後、夫で巨人などで活躍した谷佳知さん（５２）とともに東京・世田谷区の自宅へ弔問に訪れ、「私にとっての英雄」と哀悼の