長嶋茂雄さんは“歌手”としての活動経験もあった。１９９３年、２度目の巨人監督を務めた際にユニット「ＺＹＹＧ，ＲＥＶ，ＺＡＲＤ＆ＷＡＮＤＳｆｅａｔｕｒｉｎｇ長嶋茂雄」名義でシングル「果てしない夢を」をリリース。同曲は日本テレビ系野球中継「劇空間プロ野球９３」のテーマソングで、長嶋さんはゲストボーカルを務めた。楽曲では後半のクライマックスにＺＡＲＤの坂井泉水さんらが歌い継いだボーカルを受け「熱く