熱烈なＧ党として知られる歌舞伎俳優の松本白鸚（８２）、松本幸四郎（５２）親子が３日、それぞれスポーツ報知の取材に応じ、長嶋茂雄さんを追悼した。白鸚は突然の悲報に驚きつつ、監督時代の思い出を明かした。家族で東京ドームを訪れた時のこと。「試合前に長嶋さんにお会いし、『今日の試合は（阪神の）藪と（巨人は）宮本です。面白い投げ合いですよ』とおっしゃったら、コーチの方が『ピッチャーは桑田、桑田』と言って