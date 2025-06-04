競馬界も長嶋茂雄さんの死去を悼んだ。本紙でＧ１コラムを連載中の中山馬主協会会長の西川賢オーナー（歌手としては山田太郎の芸名で活動）は、１４年の有馬記念で長嶋さんが中山競馬場に来場した際の秘話をつづった。長嶋茂雄さんとは長年お付き合いをさせていただき、素晴らしい思い出ばかりでした。世間では天真爛漫（らんまん）なイメージの長嶋さんですが、とにかく人をほめたり、立てたり、すごく気配りをしてくださる方
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