元巨人監督の高橋由伸氏（５０）＝スポーツ報知評論家＝が３日、都内で行われた巨人軍ＯＢ会の幹事会に出席し、長嶋さんをしのんだ。「偉大さをずっと感じていました。『長嶋監督の教え子の一人』と言えるのは本当に誇らしいこと。巨人の選手、監督として計２１年間ユニホームを着て、今もこうして野球界に携わっていられるのは監督のおかげです。感謝の思いは、これからも忘れません」と心からの言葉を贈った。入団から４年、