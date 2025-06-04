プーチン大統領とのツーショット写真とともに「隣国であるロシアとの文化交流は是非続けていただきたいと思います」などと投稿した（写真：昭恵夫人のX＜@akie_official＞より）【写真】賛否両論でも確かにスゴい「昭恵外交」の2ショット＆3ショット安倍晋三元首相（故人）夫人の昭恵氏（62）が5月29日（現地時間）にモスクワでウラジーミル・プーチン大統領と面会したことが、日本の政界だけでなく、国際社会にも波紋を広げている