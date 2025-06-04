メガネ選びに迷う女性へ サイズの法則と小顔見えの新常識FNNプライムオンライン

メガネ選びに迷う女性へ サイズの法則と小顔見えの新常識

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 顔の大きさに合ったメガネのサイズ感の条件を、メガネ店主に聞いている
  • フレームの横幅は顔の横幅ぴったり、フレームの縦幅は眉から顎の1/3以内
  • 度が強い人は顔にちょうどいい大きさか、それより小さめのレンズを選ぶそう
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