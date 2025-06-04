長嶋茂雄氏の死去をうけ、大谷翔平選手が所属するドジャースが3日、追悼のコメントを発表しました。ドジャースは3日、公式SNSに長嶋茂雄氏とドジャースのレジェンドであるトミー・ラソーダ氏のツーショット写真を投稿しました。また、「ドジャースは、日本の『ミスターベースボール』長嶋茂雄氏が89歳で死去されたことを悼みます」「読売巨人軍は1960年代からドジャースと長きにわたって親交がありました」「ご家族と世代を超えた