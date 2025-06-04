元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が４日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムで「退勤。やった！髪の毛ポニーテールできるようになった！！！今日はカフェラテみたいなファッションでした（ミルク多め）」としるし、全身を白でまとめ、ブラウンのショルダーバッグを身に付けた大人っぽいコーディネートを披露。「昨日実家に帰ってたから今日ビシッ！とできるかな！？とか不安だったけど