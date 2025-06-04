新エネルギー自動車を運搬する自動車運搬船「緑安通」が5月31日、山東省煙台と遼寧省大連を結ぶ航路に就航した。新華網が伝えた。これにより、渤海海峡での新エネルギー自動車の海上輸送専用ルートが正式に開通した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）