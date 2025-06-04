【MLB】ドジャース3−4メッツ（6月2日・日本時間6月3日）【映像】大谷、爆速特大弾後に“見たことない動き”6月2日（日本時間6月3日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・メッツの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った一発と、その際に見せた“会心の頷き”が話題となっている。0-2、ドジャース2点のビハインドを追う7回裏・2死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、メッツ3番手のマック