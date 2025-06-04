いせはらサンシャイン・スタジアム（資料写真）いせはらサンシャイン・スタジアム（伊勢原球場、神奈川県伊勢原市西富岡）で５月２９日夜から翌３０日早朝にかけて発生した銅線ケーブルの盗難事件は、各方面に影響を及ぼしそうだ。野球場として例年７月の高校野球神奈川大会で会場として使われているほか、災害時の拠点としての顔も持つ多目的な機能があるためだ。盗まれた銅線ケーブルは夜間照明の電力供給用で、同球場の左翼