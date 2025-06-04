◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ」（３日、後楽園ホール）観衆１２３３プロレスリング・ノアは３日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ」を開催した。ＧＨＣタッグ選手権は王者組の拳王、佐々木憂流迦が征矢学、稲葉大樹の「情熱ＲＡＴＥＬ’Ｓ」と２度目の防衛戦。激しい攻防は、稲葉が拳王を極情熱固めでカウント３を奪い、ベルト初奪取に成功した。稲葉は、昨年７月から負傷で長期