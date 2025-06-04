◎4日の楽天戦に先発するDeNA・ジャクソンは楽天本拠地の左翼後方にある観覧車について聞かれると「僕は高所恐怖症ではないんだけど、ちょっと心配があってね。足は必ず地面についていたほうがいい」。奥深い持論でした。◎西武・甲斐野はオールスターのファン投票中間発表で中継ぎ部門1位に浮上し「こんな僕が1回でも1位になれて本当にうれしいし、励みになります」。初の球宴出場なるか注目です。◎DeNA・秦裕二チーム付広