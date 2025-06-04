NY株式3日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均42519.64（+214.16+0.51%） S＆P5005970.37（+34.43+0.58%） ナスダック19398.96（+156.35+0.81%） CME日経平均先物37740（大証終比：+230+0.61%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日続伸。貿易戦争を巡る不透明感が引き続き広がる中、全体的には方向感のない展開ではあったものの、本日も上昇して終えている。この日発表の４月の