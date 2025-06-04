◇交流戦ヤクルト0―1西武（2025年6月3日ベルーナD）ヤクルトは痛恨のミスでサヨナラ負けを喫した。0―0の延長11回1死一、二塁から、セデーニョの遊撃へのゴロを伊藤が三塁へ悪送球（記録は内野安打と失策）し決勝点を与えた。3年目・沢井をプロ入り後初めて4番に抜てきしたが今季9度目の零敗となり、13試合連続で2得点以下のプロ野球ワースト記録を樹立。6連敗、借金18はともに今季ワーストで高津監督は「（打線は）