第78回全国高校総体（インターハイ）サッカー北海道予選が11日に旭川市で開幕する。23年にベスト4まで進出した酪農学園大とわの森三愛は1回戦で帯広緑陽と激突。大ケガをした大黒柱のDF能代平主将（3年）を欠くが、仲間が一丸となって初の全国切符を狙う。毎年春に茨城遠征を実施してきたが、昨年の全国高校サッカー選手権大会札幌予選で6年ぶりに全道大会出場を逃したことで、建部大自監督が「負けたので例年通りではなくチャ