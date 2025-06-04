◇交流戦楽天3―6DeNA（2025年6月3日楽天モバイル）楽天は2つの押し出し四球など細かいミスが響き、昨年優勝した交流戦で黒星スタートとなった。交流戦初戦はコロナ下で開催されなかった20年を除いて18年から7連敗。三木監督は「締まりのない試合で良くなかった」と語気を強めた。宗山は2回の中犠飛と4回の右前適時打で2度の同点を呼んで気を吐いた一方、遊撃守備では悪送球や併殺を取れない場面があり「練習するしか