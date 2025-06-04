◇交流戦DeNA6―3楽天（2025年6月3日楽天モバイル）DeNAは交流戦は昨季から8連勝へ伸ばし、初戦に限れば開催のなかった20年を除いて16年から9連勝。今季初の5連勝で同最多の貯金6と勢いづいてきた。雨で開始が1時間遅れた一戦を制し、三浦監督は「いい準備をしてくれた」と笑顔。不振で5月1日に降格した筒香は4月29日以来の復帰戦で5回に決勝の押し出し四球を選ぶなど1安打3四球で貢献し「投手と勝負している感覚が出