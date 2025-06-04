NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第21回「蝦夷桜上野屁音」で、ついに松前道廣（えなりかずき）が衝撃的なシーンで初登場した。そして次回予告には、弟・松前廣年を演じるひょうろくの姿も。この配役を聞いた時は意外性に驚いたが、えなりの怪演を目の当たりにし、ひょうろくの登場と“松前兄弟”の揃い踏みが待ち遠しくなった。 参考：横浜流星、桐谷健太、染谷将太らの「へ！」オフショット