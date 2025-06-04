■アイズ 2,504円(+500円、+25.0％) ストップ高 アイズ [東証Ｇ]がストップ高。2日の取引終了後、2月に買収したYouTuberと企業をつなぐマッチングプラットフォーム「Talema.」が運営開始4ヵ月でクリエイターへのオファー件数が12倍に急増したと発表しており、好感されたようだ。 ■イシン 989円(+150円、+17.9％) ストップ高 イシン [東証Ｇ]がストップ高。2日の取引終了後、新たな事