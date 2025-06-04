堺雅人が主演を務める2025年秋公開予定の映画『平場の月』の追加キャストとして、大森南朋らが発表。合わせて、最新特報映像が解禁された。【動画】埼玉に実在の場所が多数登場映画『平場の月』特報第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画化する本作は、リアルで切ない35年越しの初恋ラブストーリー。主人公の青砥健将を8年ぶりの映画主演となる堺雅人が、青砥が中学時代に思いを寄せていた須藤葉子を井