国民的スーパースターで「ミスタープロ野球」の愛称で親しまれた巨人・長嶋茂雄（ながしま・しげお）終身名誉監督が３日午前６時３９分、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８９歳だった。デイリースポーツ評論家・藤田平氏が悼んだ。◇◇巨人が９連覇した時代などに戦わせていただいた。両チームのファンの方の熱気など、ものすごい雰囲気の中で行われた伝統の一戦。長嶋さんに打たれて試合に負けても『長嶋さんな