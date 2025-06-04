韓国大統領選で当選を確実にし、支持者の前で花束を掲げる「共に民主党」の李在明前代表（左）＝4日未明、ソウルの国会前（共同）【ソウル共同】韓国大統領選で勝利した李在明氏は、尹錫悦前大統領が旧国防省庁舎に移転した大統領府について、将来的に従来の青瓦台に復帰させる方針を検討している。ただ移転には多額の費用がかかり、修繕に時間も要するため、当面は現状を維持する見通しだ。執務室のみを早期に移す案も出ている