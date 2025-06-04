◆これまでのあらすじ大手IT企業のマーケティング部課長・桜庭菜穂。30歳になった途端に、結婚どころか交際相手もいない自分の現状に、焦りが芽生える。ある日、会社の新人研修に登壇。時短勤務しながら子育てをしている同期と比較され、心がボロボロになり――。▶前回：「バリキャリ」って言われると、嫌味に聞こえる…。大手IT企業30歳独身女性の本音Vol.5 会社の先輩を「サシ飲み」に誘う心理って？「あの、桜庭さん」「