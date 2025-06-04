韓国大統領選で当選を確実にし、支持者の前に登場した「共に民主党」の李在明前代表＝4日未明、ソウルの国会前（共同）【ソウル共同】「国民が憎悪ではなく、認め合って共に生きる社会をつくる」。韓国大統領選で勝利した革新系政党「共に民主党」の李在明前代表は4日未明、ソウルの国会前で演説した。尹錫悦前大統領の「非常戒厳」宣言を経てさらに深まった国民の分断解消を誓い、集まった約5千人（同党発表）の支持者が歓声を