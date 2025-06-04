３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２１４・１６ドル高の４万２５１９・６４ドルだった。米中の貿易交渉が進展するとの期待から４営業日連続で値上がりした。トランプ米大統領が今週中にも中国の習近平（シージンピン）国家主席と電話会談する見通しと報じられ、米中協議が進展するとの期待が高まり、米景気の先行きに対する警戒が和らいだ。また、３日に発表された米国の求人件数が市場予想