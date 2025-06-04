「日本ハム０−１阪神」（３日、エスコンフィールド）また一つ、節目の瞬間に近づいた。三回１死で阪神・近本は古林睿煬の直球を捉えて右前打に。２３年の日本ハム戦３試合、２４年の球宴でも無安打だったエスコンでの初安打。これで通算１０００安打へあと４と迫った。試合前には長嶋茂雄さんの訃報に、いつも以上に気が引き締まった。「ひょんなことから長嶋さんと、１年目の時から自分を…すごい言葉は難しいですけど。引