「楽天３−６ＤｅＮＡ」（３日、楽天モバイルパーク）ＤｅＮＡ・佐野が六回２死二塁で３試合連続となる右越え４号２ラン。ベイ党の待つ右翼席に豪快な一撃を放ち、「しっかりと自分のスイングができましたし、１球で仕留めることができて良かったデスターシャ！」と笑顔を弾ませた。三浦監督が「交流戦の優勝を目指します」と高らかに宣言している中、チームは今季最長の５連勝。貯金も最多の「６」となった。