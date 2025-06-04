ＪＦＬ・アトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が３日、クラブを通じて長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督（享年８９）への追悼コメントを発表した。Ｊリーグが開幕した１９９３年、カズは巨人軍監督への復帰が決まった長嶋氏とスポーツ報知の紙面上で初対談。その後、交流もあった日本サッカー界の“キングカズ”と“ミスタープロ野球”長嶋氏。カズは「サッカー界の長嶋茂雄のような存在になりたい」という思いを抱いてい