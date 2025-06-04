巨人の前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６６）が３日、都内で取材に応じ、長嶋さんをしのんだ。「選手、コーチ、監督、全ての立場で最も影響を受けました。ご冥福（めいふく）をお祈りいたします」と神妙な面持ちで話した。勝負の厳しさをたたき込んでくれた恩師の突然の旅立ち。原さんは一瞬、言葉を失った。早朝、球団関係者から一報が入った。「びっくりした。現実を受け止めるしかありませんけど、『こういう日が