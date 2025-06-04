◇長嶋茂雄さん死去涙で言葉を詰まらせながら、中畑清氏（本紙評論家）は必死に声を絞り出した。「こんなこと、あってほしくない…。受け入れることができません、ほんとに…」この日午後、都内で巨人OB会の幹事会が開催された。OB会長でもある中畑氏は、そのショックの大きさから当初は「勘弁してください」と、集まった報道陣の取材を断ろうとした。「オヤジ」と呼んだ人生の師。その言葉からは深い悲しみがにじみ出てい