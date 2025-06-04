◇長嶋茂雄さん連載「歴代担当記者回想長嶋さんを追いかけて（１）」歴代の巨人担当が長嶋茂雄さんの功績、思い出などを振り返る「歴代担当記者回想長嶋さんを追いかけて」と題した連載がスタート。「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋さんの知られざるエピソードを紹介する。「長嶋茂雄」のステータスを守るため、究極のプラス思考を貫いた人だった。孤独でありながら、弱みは生涯見せなかった。番記者時代に失礼を承