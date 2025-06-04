定年解散した河内厩舎から石橋厩舎に転厩して初戦を迎えるウォーターリヒト。すっかり新天地になじんで落ち着いた様子だ。火曜朝は坂路を確かな脚取りで駆け上がった。橋本助手は「初日はチャカチャカしていたけど、2〜3日で順応した。操縦性が高くて乗り手の指示に従順。調教を積むたびに馬が変化してくれて“走る馬だな”と感じる」と頼もしそうだった。