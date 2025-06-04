火曜朝のエコロヴァルツは大雨の中、坂路を元気良く駆け上がった。山田助手は「順調に調子良くきています」と報告。オークスは同馬と同じブラックタイドの子カムニャック、ダービーは孫クロワデュノール（キタサンブラック産駒）が優勝した。「そこに乗っかってくれればいいですね。成長力のある血統なので、古馬になってから良くなっている部分もある」と追い風を歓迎していた。