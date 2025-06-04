トロヴァトーレは前走ダービー卿CT優勝からの勢いそのまま、G1初制覇を目指す。デビュー2連勝は2000メートルだったが、マイル戦は【4・1・0・0】と抜群に安定。鹿戸師は「以前は折り合いが難しくてマイルにいったんだけど、今は折り合いも付くようになっている。たまたま中山が続いているけど、左回りも大丈夫。強い競馬をしているし、G1でも楽しみです」と期待十分に送り出す。